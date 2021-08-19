«Афганистан — сокровищница мировых полезных ископаемых, нефти и газа. Только на доходы от продажи бадахшанских рубинов и лазуритов, золота и других драгоценных камней, если их добывать промышленным методом, могут содержать сто таких стран, как Афганистан. Также в нем собирают два-три урожая в год», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что «США ежегодно вкладывали около четырех миллиардов долларов в сельское хозяйство и правительство Ашрафа Гани, но вывозили ресурсов в сотни раз больше». При этом не уточняется, о каких именно ресурсах идет речь. (Российская газета)