Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» запретили пускать девочек в образовательные центры в провинции Газни, расположенной в центре страны. Об этом сообщила в среду газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их данным, талибы запретили сотрудникам администраций всех учебных центров на территории провинции пускать девочек на занятия. В случае несоблюдения этого нового правила предусмотрено наказание. Источники отмечают, что в некоторых образовательных центрах, куда отныне не будут пускать гражданок Афганистана, преподавали иностранные языки.

Решение о запрете девочкам посещать учебные центры на территории всей провинции Газни было принято после того, как в одном из ее районов, Джагори, вступило в силу аналогичное постановление.

Сторонники «Талибана» эту информацию пока не комментировали.