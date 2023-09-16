Силы безопасности, сформированные радикальным движением «Талибан», задержали 18 сотрудников швейцарской неправительственной организации (НПО) The International Assistance Mission (IAM) и закрыли офис учреждения в провинции Гор.

Как передает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе НПО.

«The International Assistance Mission с грустью сообщает, что после задержания в воскресенье, 3 сентября, трех сотрудников организации, двух граждан Афганистана и одного члена международной группы, которые работали в офисе IAM в провинции Гор, еще 15 сотрудников афганского происхождения были задержаны в том же офисе в среду, 13 сентября», — говорится в пресс-релизе.

По информации организации, все 18 задержанных талибами человек переведены в Кабул.

IAM уточнила, что талибы не предоставили информацию о причинах задержания работников организации и закрытии офиса НПО в провинции Гор, расположенной в центральной части Афганистана. «В настоящее время у нас нет информации о характере обвинений против наших сотрудников», — заявили в швейцарской НПО.

По утверждению канала Al Arabiya, сотрудники организации были задержаны талибами за распространение христианства, однако в организации отметили, что придерживаются принципа, согласно которому «помощь не будет использоваться для продвижения определенной политической или религиозной точки зрения», а все сотрудники IAM соглашаются соблюдать законы Афганистана.