Делегация МИД движения «Талибан» посетила консульство Афганистана в городе Хорог, административном центре Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщил в субботу пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Это первое подтвержденное сообщение о посещении Таджикистана представителями движения. Официальный Душанбе пока не комментировал это сообщение.

«Делегация во главе с начальником финансового и административного отдела министерства иностранных дел Хаджи Мухаммадом Мусой Амири посетила консульство Афганистана в Хороге, столице Бадахшана в Таджикистане», — сообщил пресс-секретарь МИД талибов в соцсетях.

«Наряду с оценкой дел консульства, делегация внимательно осмотрела здание консульства Афганистана и поделилась с министерством своей оценкой реконструкции. Здание консульства Афганистана в Хороге пострадало из-за недавней лавины», — уточнил Балхи.