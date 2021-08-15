МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул.

Как сообщила администрация президента страны, «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет». Заявление афганских властей цитирует телеканал Al Arabiya.

Источник в Кабуле сообщил ТАСС, что пока не располагает информацией о начале наступления талибов на столицу. «У нас нет информации о начале наступления, — сообщил он по телефону агентству. — Но мы не исключаем, что это может произойти в любой момент. По нашим данным, утром талибы находились на подступах к Кабулу в 15-20 км от него».

По данным агентства, талибы окружили афганскую столицe со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.

Между тем, по поступающей из Кабула информации, ситуация складывается не столь однозначно. Как сообщил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, движение отдало приказ своим подразделениям не штурмовать Кабул. «Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город», — сказал он.