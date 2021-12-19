Афганистан обладает большими возможностями для привлечения иностранных инвестиций и в ближайшее время может стать региональным экономическим центром. Об этом заявил в воскресенье назначенный захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» на должность министра иностранных дел во временном афганском кабмине Амир Хан Моттаки, выступая в Исламабаде на чрезвычайной сессии глав МИД государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«В настоящее время в Афганистане есть прекрасные возможности для иностранных инвестиций. Мы призываем международных инвесторов, особенно из исламских стран, начать инвестировать в нашу страну. В результате улучшения ситуации в области безопасности для инвесторов созданы все возможности, а Афганистан способен вскоре превратиться в центр региональных экономических связей», — указал представитель радикалов, выступление которого транслировал афганский телеканал TOLO News.

В частности, Моттаки отметил, что в настоящий момент «в афганских тюрьмах впервые не содержатся политические заключенные, все государственные ведомства возобновили работу в очень короткие сроки и предоставляют необходимые услуги, а порядка 500 тыс. государственных служащих из прежнего руководства продолжают работать». Более того, по его утверждению, в Афганистане удалось победить коррупцию и создать единое правительство, контролирующее всю территорию страны. «Люди всех национальностей, всех регионов и всех конфессий получили свое отражение в нынешнем правительстве», — заявил представитель талибов.

В то же время Моттаки признал, что территория Афганистана «сильно пострадала из-за войн, засухи, пандемии COVID-19 и бедности». В результате, по его словам, «здравоохранение, образование и социальные службы в стране сейчас находятся на грани».