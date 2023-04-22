Официальный представитель радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид призвал Эр-Рияд вернуть своих дипломатов в Кабул, пообещав, что им будет обеспечена полная безопасность. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала TOLOnews.

«Наше сообщение Саудовской Аравии заключается в том, что полная безопасность [их дипломатам] будет обеспечена. Не сомневайтесь, силы Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, используемое талибами название государства — прим. ТАСС) прилагают все усилия для обеспечения безопасности дипломатических представительств в Кабуле. До сих пор они оставались в безопасности <…> Мы хотим, чтобы никто не боялся», — сказал представитель движения. Он подчеркнул, что общая безопасность обеспечена в целом во всей стране.

В феврале этого года сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства. Причинами этого решения могли стать как запрет сотрудницам посольства выполнять свои профессиональные обязанности, наложенный сторонниками захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан», так и соображения безопасности. Также в феврале власти ряда арабских и западных стран приняли решение о закрытии своих диппредставительств в столице Афганистана.