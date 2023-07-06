Представитель министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, сформированного захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан», Акиф Мухаджир объяснил решение о запрете на работу женских салонов красоты в стране стремлением сохранить семейный бюджет простых афганцев. Об этом сообщает Hasht-e Subh Daily.

Мухаджир утверждает, что «в условиях неблагоприятной экономической ситуации» затраты афганцев на такие салоны стали «заоблачными», что является ненужным «расточительством».

Он подчеркнул, что практикуемые в салонах коррекция формы бровей и наращивание волос «противоречат шариату».

До этого стало известно, что талибы запретили в Афганистане работу женских салонов красоты в Афганистане. Об этом говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило Министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Отмечается, что ранее выданные лицензии будут считаться недействительными. Кроме того, женщинам в Афганистане запрещено посещать спортивные залы, парки и бани.