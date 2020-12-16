Талибы атаковали блокпост в Афганистане, погибли 13 военных

Не менее 13 военнослужащих сил безопасности Афганистана погибли, еще пять ранены в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» в среду утром на блокпост в провинции Баглан. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местной больнице.

По данным телеканала, атака была совершена в районе Вазирабад города Пули-Хумри — административного центра северной провинции Баглан, расположенного на пересечении стратегически важных дорог. Полиция в Пули-Хумри подтвердила данные о нападении талибов.

В свою очередь телеканал 1TV в Twitter со ссылкой на источник сообщил о нападении боевиков «Талибана» в провинции Урузган (центральная часть страны). По его данным, погибли по меньше мере 13 представителей сил безопасности Афганистана.

| 2020-12-16T14:09:31+04:00 16 декабря 2020, 16:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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