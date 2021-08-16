Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена, форма правления в стране станет ясна в ближайшее время, передает РИА Новости.

«Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад», — сказал он в эфире телеканала «Аль-Джазира».

Наим также вновь дал гарантии безопасности жителям Афганистана и иностранным дипломатам. По его словам, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

«Талибан», по его словам, готовы с помощью диалога развеять опасения международного сообщества и поддерживает коммуникацию с другими государствами.

Ранее «Талибан» занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.