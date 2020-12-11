Талаквадзе снова стал председателем грузинского парламента

Парламент Грузии утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в качестве председателя законодательного органа.

За него проголосовали 86 депутатов парламента.

При этом в зале заседания нет ни одного представителя оппозиционных партий, прошедших в парламент. Большая часть из них сегодня собралась во дворе Дворца учащейся молодежи и публично подписала отказ от мандатов.

«Выборы 2020 года создали возможность многопартийного парламента, сотрудничества между здоровыми политическими силами, оппонирования, основанного на аргументах, а не на оскорблениях, и возможность делать политику, основанную на западных демократических ценностях. И это достижение не должно быть потеряно из-за капризов отдельных политиков. Демократия – это участие и ее бойкотирование недопустимо, демократия это борьба и переговоры внутри парламента, а не использование других средств за его пределами», — сказал Талаквадзе.

Талаквадзе уже занимал пост главы парламента в парламенте прошлого созыва. Он впервые стал депутатом парламента по итогам выборов 2016 года. До этого Талаквадзе два года занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии. С 2012 по 2014 Талаквадзе был заместителем министра по исполнению наказаний.

(sputnik-georgia.ru)