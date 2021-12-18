Азербайджан в последнем брюссельском процессе добился всего того, чего хотел – да, таково мнение не только подавляющего большинства профессиональных политических аналитиков, но даже простых политических наблюдателей.

На самом деле, лидеры ЕС и НАТО выразили полную поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном, заодно, усилиям Азербайджана на пути обеспечения собственной территориальной целостности и безопасности.

Да, думается, что из этого сделают кое-какие выводы сопредседатели Минской Группы, особенно, Франция, которая продолжает мутить воду. Напомним, что заметную активность в процессе проявлял президент Франции Эммануэль Макрон, который, не ограничившись трехсторонней встречей с участием лидеров Азербайджана и Армении, провел отдельную, специальную встречу с премьер-министром Армении.

Но в Азербайджане есть довольно известная поговорка: собака лает, караван уходит. Поэтому, как бы не старался Макрон, ему больше не удастся остановить процесс или же повернуть его назад.

Но признаться, нас больше интересовали другие аспекты саммитов. Мы пристально следили за процессом, пытаясь выяснить одно обстоятельство: а подпишет ли Баку долгожданный договор с ЕС или мы продолжим оставаться в одном политическом крыле с Минском? К сожалению, договор не был подписан. Выяснилась, что согласованы девяносто процентов статей будущего договора и оставшаяся десять процентов будут обсуждены и согласованы в будущем, хотя до этого на самых высоких уровнях было заявлено, что все пункты будущего договора согласованы и остается только подписать его. Даже не раз было подчеркнуто, что только пандемия помещала подписанию договора с ЕС.

Отдельные аспекты процесса мы уже анализировали в предыдущих статьях. Но невольно напрашивается вопрос: так почему все же договор не был подписан? Понятно, что противники европейской интеграции будут ссылаться на российский фактор: в преддверии саммита Нурсултан Назарбаев пригласил нас начать переговоры по поводу получения статуса наблюдателя в Евразийском Союзе. Мы также думаем и согласны с тем, что заявление Назарбаева не было случайностью, но не думаем, что он стал решающим. Ведь мы не являемся членом и Всемирной Торговой Организации! Неужели и тут надо ссылаться на российский фактор? Нет, не только сама Россия, но даже почти все постсоветские страны являются членами этой организации…

Думается, что этот саммит ЕС был определенно решающим, и Баку, по крайней мере, в ближайшей перспективе уже не подпишет договор с ЕС.

Вероятно, многое тут опирается на внутренний фактор: европеизация политической, экономической и общественной жизни страны не всех устраивает.

А почему мы настаиваем на том, что надо было подписать договор с ЕС? На днях в парламенте депутат, представитель властей, заметил, что у Азербайджана есть безвизовый режим с десятью государствами мира, у Грузии же это число больше 100, даже у таких государств, как Узбекистан и Казахстан он составляет 70-80! Интеграция в Европу есть не только безвизовый режим. Европа еще есть прогресс и развитие, это бесшумный переход к демократии. Но выходит, что эти шансы мы уже потеряли на длительное время. Конечно, неисповедимы пути Господни, т.е. мы предполагаем, а Бог располагает. Но Бог дал людям свободу и свободу выбора, и если мы не воспользуемся этим выбором, это уже наша вина, т.е. надо пенять только на себя.

Что касается российского фактора, будем надеяться, что все на самом деле упирается на это и будем тешить себя надеждами, что в какой-то день он исчезнет. Да, перед европейскими саммитами участились визиты российских политиков и чиновников в Баку и, наверное, это также было не случайностью. Одним словом, и на этот раз все прошло так, как хотела бы Москва – Баку не стал частью Европы. Вместо того, мы будем гордиться тем, что с Россией у нас самые перспективные отношения. Но так ли это? Нет, одно дело отношения между властями и правительствами, другое — отношение между народами и обществами – к сожалению, это вовсе не идентичные понятия…