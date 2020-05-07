Тайсону предложили выступать в кулачных боях за $20 млн

Глава организации Bare Knuckle FC, занимающейся кулачными боями, Дэвид Фельдман заявил, что предложил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону $20 млн за выступления в промоушене.

«Восторг во всём мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас отправить ему предложение. Это настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как всё сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах», — приводит слова функционера MMA Fighting.

53-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Александр Емельяненко может сделать с Тайсоном что угодно. (РТ)

| 2020-05-08T00:09:19+00:00 8 мая 2020, 01:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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