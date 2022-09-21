МИД Таджикистана возложил на Кыргызстан ответственность за провокации на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы об урегулировании ситуации, передает РИА «Новости».

Как следует из заявления ведомства, Душанбе фиксирует ряд провокационных действий со стороны Бишкека, которые усиливают напряженность на границе.

С позиции таджикского внешнеполитического ведомства, кыргызская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения. Как утверждает Душанбе, в действительности эту технику укрывают в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области.

Помимо того, Душанбе утверждает, что Бишкек допускает нарушения воздушного пространства беспилотниками. В том числе, по данным ведомства, был зафиксирован полет крыгызских БПЛА над городом Исфара, а также над воинскими частями Минобороны Таджикистана.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились об установлении мира между странами.