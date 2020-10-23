TƏBİB: «Ситуация с коронавирусом критическая»

«В настоящее время ситуация с коронавирусом критическая, тяжелая».

Об этом АПА сказал руководитель рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Васиф Алиев. По его словам, вчера было выявлено более 800 случаев инфицирования, а сколько случаев инфицирования будет выявлено сегодня или завтра – неизвестно, но видно, что инфицирование растет: «Естественно, это беспокоит нас. Но серьезной дисциплины нет. Нельзя оставлять под ответственность людей выполнение этих требований, для этого нужны строгая дисциплина, контроль. Думаю, что если так будет продолжаться, то нужно повторно рассмотреть вопрос об условиях карантинного режима».

Он отметил, что нужно избегать массовых мероприятий, было бы хорошо, если бы вести о победе, приходящие с фронта, каждый отмечал в своем доме.

В.Алиев сказал, что инфицирование коронавирусом мирных граждан может привести к заражению солдат и офицеров: «Люди не должны считать, что поступая неосторожно, подвергают риску только себя. Тем самым они подвергают риску и наших солдат и офицеров. Они должны думать и о здоровье нашей армии. Эта ситуация также подвергает риску врачей. Потому что, как известно, врачи лечат пациентов с коронавирусом с марта. В настоящее время врачи трудятся, чтобы вылечить раненых. Увеличение числа пациентов с коронавирусом в больницах создает проблемы как с резервом коек-мест, так и с риском заболевания среди врачей. Подумайте, какая ситуация может возникнуть, если в подобной ситуации не будет врачей.

Поэтому люди, соблюдая правила, защищают и себя, и врачей, и Армию. В настоящее время нельзя занимать время врачей, ухаживающих за ранеными солдатами на фронте, на пациентов с коронавирусом. Это может не только отнять время, а вдобавок привести к нехватке коек-мест в больницах. Нынешняя ситуация также наносит ущерб экономике государства, становится причиной заражения всех людей внутри страны. Все это в результате может стать причиной больших проблем».