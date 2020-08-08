TƏBİB: Наибольшее число смертельных случаев от коронавируса отмечено среди работников скорой помощи

 

«Мы чтим память медработников, умерших от коронавируса», сказала на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что среди них было очень мало медработников коронавирусных больниц: «Наибольшее число смертельных случаев отмечено среди врачей, работающих в центрах скорой медицинской помощи и выезжающих на вызовы. Мы не делаем различий между пациентами. В связи с тем, что врачи много контактируют с больными, на них ложится большая вирусная нагрузка. Мы заметили также, что врачи тяжелее переносят заболевание».

| 2020-08-08T14:00:22+04:00 8 августа 2020, 15:31|12345 (Пока оценок нет)
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