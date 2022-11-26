Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью.

Об этом сообщила первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится:

«Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь! Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни! Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы! Будьте счастливы!»