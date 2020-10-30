Свыше 500 турецких врачей готовы помочь раненым в Азербайджане

Сотни турецких врачей готовы отправиться в Азербайджан для помощи раненым в зоне боев в оккупированном Нагорном Карабахе, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в НПО «Платформа ассоциации турецких врачей», в Генконсульство Азербайджана в Стамбуле обратились уже 504 медика.

В неправительственной организации рассказали о проведении кампании «Стань добровольцем для Карабаха».

Анкеты с данным врачей переданы генконсулу Азербайджана в Стамбуле Нармине Мустафаевой.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.