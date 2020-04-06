Свобода в пределах безопасности или безопасность в пределах свободы?

Сперва заметим, что коронавирус, как эпидемия или пандемия, также, как вирус, новое явление в опыте человечества – по крайней мере, по нашим сведениям, за последние пятьдесят лет не было ничего подобное в мировой практике.

Поэтому вовсе не случайно, что порою мы слышим противоречивые рекомендации в контексте динамики и профилактики эпидемии, в каком-то смысле это вполне естественно, т.к. еще раз отметим, мы столкнулись с новым бактериологическим феноменом, вакцина против которого еще не найдена. Но в то же время приходится констатировать, что в отличие от т.н. немедицинского персонала вирусологи, инфекционисты и специалисты по военной медицине должны знать больше о подобных явлениях.

Не сомневаемся, что, наверное, так и есть. Как мы уже отметили коронавирус — новое явление. Но напомним, что еще в бывшем, но не совсем уж далеком Советском Союзе в сфере борьбы с соответствующими феноменами существовал, как минимум, полувековой опыт. В свое время существовали силы или войска гражданской обороны, даже студентам средних и высших заведений преподавали «Основы гражданской обороны» — да, именно таким образом страна потенциально готовилась к ядерной, химической и бактериологической войне.

Конечно, мы не намерены утверждать, что коронавирус является бактериологическим оружием – нет, мы не располагаем такими сведениями, подтверждающими или отрицающими подобные высказывания. Но эпидемии или пандемии мало отличаются от соответствующих видов бактериологического оружия. По этой причине, нельзя утверждать, что наши специалисты вообще дилетанты в этой области…

Наша, т.е. обязанность простых людей понятна: мы должны максимальным образом соблюдать требования государственных лиц и медиков и предельно точно выполнять их требования и рекомендации.

Но порою мы слышим весьма противоречивые рекомендации и требования. Например, некоторые медики утверждают, что маски должны носить люди, зараженные вирусом. На улицах города же полиция от всех требует ношения медицинской маски!

Некоторые медики утверждают, что перчатки должен носить медицинский персонал. Но опять же в городе от людей требуют медицинские перчатки! Понятно, что подобная ситуация вызывает определенную неоднозначность, поэтому есть необходимость в унификации соответствующих требований государственных лиц и рекомендаций медицинского персонала.

Но проблема не исчерпывается подобными фактами. Мы по мере возможности, следим за репортажами наших телеканалов. Каждый второй из трети опрощенных людей жалуется, что в аптеках нет медицинских масок или перчаток. Правы ли они? К сожалению, да!

Конечно, надо заметить, что соответствующие – ответственные должностные лица уже не раз заявляли, что в ближайшие дни будет покончено и с этой проблемой, т.к. для этой цели в республику доставлены все необходимые материалы. Безусловно, это может только радовать – понятно, что чем быстрее мы решим проблему медицинских масок и перчаток, тем быстрее приблизим конец этой страшной эпидемии…

Есть конечно, и другие не менее важные обстоятельства. Международная статистика пандемии также вызывает у людей страх, пессимизм и даже панику.

Некоторые склонны думать, что все, что мы делаем, это пустая трата времени и ресурсов – якобы, если такие крупные европейские государства, и даже США не справились с подобной задачей, значит, мы также ничего не добьемся – эпидемия будет распространяться и нести смерть людям…

Правы ли они? Конечно же, нет. То, что в США или же в европейских странах до сих пор не удалось обуздать эпидемию, имеет свое объяснение — в некоторых странах и сами общества, и соответствующие правительства отнеслись к проблеме не с должным вниманием и ответственностью, что показывает себя и в статистике пандемии. Надо отметить и такую деталь, разные страны живут и действуют по разным критериям. И этот критерий можно обозначить таким образом: свобода в пределах безопасности или же безопасность в пределах свободы? Европейские страны, вообще, все по-настоящему демократические государства привыкли жить свободно и мыслить только в категориях свободы, что чревато определенными рисками, т.к. есть такое выражение: за свободу надо платить…

Кроме того, такая большая, такая густонаселенная страна, как Китай, благодаря, в первую очередь, именно карантинным мерам справилась с такой сложной проблемой, как коронавирус. Значит, мы также можем или же должны смочь – не стоит забывать, что кроме карантинных мер, кроме самоизоляции людей, страны пока не располагают другими реальными средствами против коронавируса.

Конечно, и в связи с изоляционными процедурами имеются определенные проблемы. Понятно, что есть и внешние, особенно, региональные проблемы, т.к. до тех пор, пока все государства региона не справятся с проблемой, опасность очередной вспышки вируса сохранится.

Например, на днях иранский президент заметил, что карантинные меры будут в силе, как минимум, до конца года. Подобные высказывания вовсе не вызывают удивления – до тех пор пока не будет найдена вакцина против эпидемии, карантинные меры, изоляционные мероприятия в той или же иной мере останутся. Но правительства должны обдумать и социально-экономические тонкости этой проблемы, которые не менее важны, чем физическое здоровье людей.

Вдобавок, тут есть еще одна тонкая деталь: возможно, это чисто субъективное впечатление, но нам кажется, что не все правительства, не все режимы относятся к проблеме с должной ответственностью. Возможно, даже такие правители, например, как Н.Мадуро считают ее в каком-то смысле спасением, даже шансом для продления собственной власти…