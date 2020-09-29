Светлана Алексиевич приехала в Германию по приглашению DAAD

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич находится в Берлине по приглашению Германской службы академических обменов (DAAD). Об этом сообщила DW во вторник, 29 сентября, представитель писательницы шведская переводчица Кайса Эберг-Линдстен.

«Алексиевич в Берлине по приглашению Берлинской программы для деятелей искусства (BKP) DAAD, помимо прочего, с целью работы над новой публикацией», — сообщили в самой Германской службе академических обменов. В организации напомнили, что Алексиевич в 2011 году уже провела год в Берлине в качестве стипендиатки BKP (Berliner Künstlerprogramm).

Эта программа является одной из самых авторитетных в мире стипендиальных программ для деятелей искусства в таких областях, как живопись, литература, музыка и кино, пояснили в DAAD. В рамках BKP ежегодно выдается около 20 стипендий. Участники программы получают возможность на протяжении года жить и заниматься творчеством в Берлине.

В сообщении МИД Германии говорится также, что Алексиевич пройдет в Берлине курс лечения. (DW)