«Свет надежды» — фильм о ребенке, выжившем во время ходжалинского геноцида

Азербайджанское Телевидение подготовило документально-художественный фильм, посвященный ходжалинскому геноциду.

Как сообщили # в Отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV, фильм производства главной редакции кинопрограмм и дубляжа телевидения называется «Свет надежды». Показ фильма, снятого на основе реальных фактов, состоится 26 февраля в 21:30.

В фильме повествуется о том, что довелось пережить мальчику по имени Теймур во время ходжалинской трагедии.

Когда военные формирования Армении напали на город Ходжалы, Теймуру было всего 6 лет. Морозной ночью малыша, сладко засыпавшего под материнскую колыбельную, разбудили крики и вопли, раздававшиеся снаружи.

Открыв глаза, он увидел, как кругом убивают невинных людей, как его близкие и родные, выбежавшие на улицу разутыми и раздетыми, падают на снег, сраженные пулями.

Во время эвакуации жителей деревни мать в спешке забывает Теймура в Ходжалы. Свет фонарика в руке этого малыша становится светом надежды. Именно благодаря фонарику удается спасти 6-летнего малыша.

Так вспоминает Теймур пережитое: «Пытаясь спастись, наша семья родственники и другие ходжалинцы, шли, не останавливаясь в морозную, снежную ночь. Отец был тяжело ранен. У матери на руках был грудной ребенок. Куда бы они ни повернули, я бежал следом за ними. Я мог только освещать путь фонариком, который прихватил из дома.

Когда мы добрались до вертолета, нам сказали, что, в первую очередь, будут эвакуировать раненых и женщин с грудными детьми. Вокруг вертолета образовалась давка, все хотели спастись. Когда вертолет взлетел, родители думали, что я нахожусь внутри, но всё обстояло иначе – меня забыли, и я остался на земле.

Я не знал, что делать. Вся надежда была на фонарик, который я направил на вертолет. Увидев луч от него, пилоты вновь посадили вертолет и взяли меня на борт. Я до сих пор храню этот фонарик. Он – свет надежды в моей жизни».

В фильме воссоздается образ Теймура, выросшего и отправившегося на фронт, ринувшегося в горнило сражений, чтобы отомстить за своих родных, за всех ходжалинцев.

Автор сценария фильма, снимавшегося в деревне Муганлы и Кепенекчи Загатальского района, — Афаг Ахмедова, режиссер-постановщик – Натик Новрузов, оператор-постановщик – Джавид Алиев, оператор – Кямран Содуев, продюсер – Фатима Азимова.