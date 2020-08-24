Свадьба глазами «внезапно прозревших»

Продолжается эпопея, связанная со свадьбой внучки бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева. Напомню, что представитель МВД Эхсан Захидов, сгоряча комментируя сам факт проведения этой свадьбы в то самое время, когда действует решение Оперативного штаба при Кабинете Министров, согласно которому в связи с пандемией в стране запрещены свадебные церемонии, утверждал, что это была и не свадьба вовсе, а встреча группы людей. Теперь МВД внезапно «прозрело».

Оно бодро рапортует о штрафах, выписанных многим участникам этой свадьбы. По статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) оштрафованы один из ведущих функционеров правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов и его супруга, омбудсмен Сабина Алиева, бывший министр связи Али Аббасов, бывший ректор БГУ Абель Магеррамов, директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адигелзаде и его супруга Айсель Адигезалзаде. Плюс, оштрафованы еще 17 человек.

А зять Р.Мехтиева, бывший депутат ММ Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев были арестованы на 15 суток за проведение свадебного торжества в нарушение карантинного режима. К самому факта наказания для всех виновных в нарушении закона и решения Оперативного штаба, вопросов нет. Удивляет многое другое. Например, присутствие на свадьбе М.Адыгезалзаде с супругой. Дело в том, что Мурад является человеком, разбирающимся в конъюнктуре. Плюс, он является еще и советником по вопросам культуры Фонда Гейдара Алиева. Так что, прекрасно знающие суть существующих реалий люди, были удивлены его приходом на свадьбу внучки Р.Мехтиева.

Но, удивило далеко не только это. Шокировала поразительная оперативность, с которой был организован суд, а также освещение его отечественными телеканалами. Вряд ли кто-то будет отрицать тот факт, что находись Р.Мехтиев на занимаемой должности, будь он в фаворе, никакого суда и, тем более освещения процесса отечественными телеканалами, просто не было бы. Кроме того, вызывает удивление то, что на И.Алиева надели наручники и в таком виде его увидели миллионы граждан. Хотя, за административное нарушение не положено надевать на оштрафованного наручники.

Стало быть, все это сделано в показательных целях, дабы публично унизить как самого И.Алиева, так и Р.Мехтиева. Что, в свою очередь, рождает предположение, что дальше начнется «раскулачивание» этих двух персонажей. В СМИ уже слита информация о многих объектах и богатствах зятя экс-главы АП. Допускаю, что многое из того, чем обладает И.Алиев, досталось ему с использованием своего прежнего высокого статуса и, может быть, порой не совсем законным путем. Но, если это так, то куда все раньше смотрели? Почему молчали правоохранительные органы, почему не выяснялась коррупционная и незаконная сторона обогащения этого господина? Получается, что нужен был только повод, чтобы все «прозрели»?! Странная и отдающая нехорошим душком «логика». Увы, ее взяли на вооружение очень многие.

К оппозиционным политикам и СМИ нет никаких вопросов и претензий. Они годами писали и говорили много критического в адрес Р.Мехтиева и его зятя, а также в адрес депутата ММ С.Новрузова и иных участников скандально прогремевшей свадьбы. Но поражает способность «переобуваться на лету» большого числа депутатов ММ, а также провластных СМИ и их редакторов. Они уже заговорили о том, что «закон для всех должен быть един», что в целом правильно, но только в теории. На практике же…

Кроме того, все прекрасно знают, что правду говорить о ком-то из власть имущих можно только после «отмашки». Есть огромное количество депутатов ММ, министров, олигархов, которые обладают солидными финансовыми состояниями. Просто «мочить» их пока команды не было. А в случае с Р.Мехтиевым и его зятем такая команда поступила. И вот уже мы видим, как те самые СМИ, в которых бывший глава АП именовался исключительно Рамизом Энверовичем, где с его портретов сдували пылинки и публиковали его статьи, представляя его, как могучего государственника, сейчас «прозрели» и бросают в огород еще недавно всесильного человека булыжники. Это натуральное и неприкрытое флюгерство и я бы с такими людьми в разведку не пошел. И никому не советую. Ибо, они уже продемонстрировали готовность сдавать всех на первом же повороте.

При этом, флюгерство одних не отменяет ошибок других. Бесконечной оказалась и глубина морального падения самого С.Новрузова. Он получил выговор по партийной линии, после чего сделал на своей странице в «Фейсбук» просто шокирующую, даже для привыкших к любым выкрутасам этого политика, запись. Человек, который буквально на днях пытался убедить журналистов в том, что свадьбы не было, а если она и была, то он, Сиявуш, правильно и делал, что на ней присутствовал, опустился до публичного предательства.

«Пригласив нас на свадьбу, Рамиз Мехтиев неверно проинформировал нас, сообщив, что он получил от господина президента разрешение на проведение церемонии. Даже его слова на церемонии о том, что «господин президент позвонил утром и передал свои поздравления и добрые пожелания», не отражают действительности. То есть, господин президент не был осведомлен об этой свадебной церемонии и нас обманули»,- отметил он. Это были жалкие оправдания не очень умного человека. Ведь, он даже этим своим заявлением показывает, что для него первичны не законы Азербайджана, а чье-то на что-то разрешение. И это человек, который занимается законотворческой деятельностью! Он целый председатель Комитета Милли Меджлиса!

С каким лицом Новрузов далее будет появляться в парламенте, кому-то и что-то указывать? Не знаю. Одно уже точно — он подал в отставку с должности заместителя исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан». Ушел он оттуда в статусе человека скандального, трусливого и готового сдать всех и вся. И само наличие на протяжении стольких лет, да еще и на руководящей должности, такого персонажа в рядах «новых азербайджанцев» нанесло по их имиджу огромный удар. Но тут возникает вопрос — впервые ли С.Новрузов делал шокирующие общественность шаги, возмутительные заявления? Вовсе нет. Он неустанно штампует о себе легенды, превратившись из фигуры политической в сатирическую.

Неужели всего этого не видели до сих пор в «Ени Азербайджан», неужели нужно было случиться скандальной свадьбе и прозвучать очередным скандальным речам Сиявуш муаллима, чтобы там «прозрели», избавившись от него?! Говорю это к тому, что в «Ени Азербайджан» есть еще немало ораторов, которым давно бы следовало помолчать, дабы не позорить себя и свою партию. Назову, к примеру, депутата ММ от той же партии Эльмана Насирова. Он давно соревнуется с С.Новрузовым по количеству озвучиваемых нелепостей. Нет желания перечислять их все. Уверен, что о них известно руководству правящей партии. Но пока Э.Насирову все сходит с рук. Наверное, до того момента, как он также посетит свадьбу, которая закончится громким скандалом.

Кстати, о свадьбах. В СМИ уже появились сведения, что они были проведены, в нарушении закона и решения Оперативного штаба, и иными известными персонами. К примеру, в сети распространялись новости о проведении экс-депутатом Милли Меджлиса Хады Раджабли свадебной церемонии для своего внука. Отмечалось, что на торжество было пригашено 150 гостей. В настоящий момент в сети распространяются видеокадры с вышеуказанной свадьбы. На кадрах присутствует человек в медицинской маске, что доказывает то, что видео было снято в период карантина. То есть в тот самый момент, когда миллионы граждан Азербайджана выходили из дома всего на несколько часов, предварительно отправляя смс-сообщения и ожидая разрешения. Ну и где же штрафы, выписанные Х.Раджабли и всем, кто присутствовал на его свадьбе? Где оперативно созванное заседание суда, где массовое осуждение со стороны депутатов ММ?!

Идем далее. Телеканал «Baku-ТВ» снял репортаж о том, что сотрудница Space TV Тамара Мамедова организовывала свадебное торжество для своей сестры. Согласно сообщению, во время свадебной вечеринки в полицию были переданы ложные сведения о съемках фильма для телевидения. Правда, в ответ на запрос Musavat.com, телеканал Space TV сообщил, что информация является лживой и дискредитирующей. Время покажет, кто в реальности в этой истории соврал. Это я к тому, что уже, как мы видим, были случаи внезапного «прозрения». При этом остается открытым вопрос – как же быть людям, желающим создать семью? Ведь, огромное количество молодых граждан нашей страны, которые собирались вступить в брак в те месяцы, смиренно ждут своего часа. Они не хотят нарушать закон. Они мечтают отметить самое важное событие в жизни. Так может, пора уже решить этот вопрос? Как? Но на то есть оперативный штаб, пусть включат на полную мощь серое вещество. А то, ведь все равно, как выясняется, свадьбы проводятся и заканчиваются, нередко, скандалами?!