Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, в понедельник супруга президента США сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Вечером того же дня у первой леди США появились симптомы простуды. «Результат повторного экспресс-теста на наличие антител был отрицательным, однако результат ПЦР-теста оказался положительным», — сказано в сообщении. В пресс-службе также добавили, что Джилл Байден полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована, она испытывает слабо выраженные симптомы COVID-19.

Как в свою очередь сообщил Белый дом, президент США Джо Байден также сдал тест на COVID-19, его результат отрицательный. «В связи с тем, что он был в тесном контакте с первой леди, он будет носить маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении или непосредственной близости от других людей», — сказано в заявлении, текст которого приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее дважды положжительным оказался тест на коронавирус самого президента Джо Байдена.