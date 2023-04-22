Как только не пытались вычислить инфляцию в Азербайджане, где единственным источником подсчетов остается Государственный комитет статистики и нет никакой другой альтернативы. Сами же данные Госкомстата зачастую не внушают доверия ни гражданам, ни представителям местных экспертных кругов.

Курьезным в этом плане событием стало повышение милостыни разговения. В этом эпизоде многие разглядели галоп цен, кстати, несопоставимый с выкладкой подорожания официального ведомства.

Все началось с того, что заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев выступил по поводу закят аль-фитра — милостыни разговения, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Рамазан. Примечательно, что рассчитывается она, исходя из стоимости наиболее часто употребляемого пищевого продукта в соответствии с нормами шариата.

По его словам, закят аль-фитр можно преподносить в виде пшеницы, муки, фиников, изюма, риса и кукурузы, а также деньгами. «Исходя из расчета 3 кг продуктов на каждого члена семьи, в качестве закята аль-фитр Управление мусульман Кавказа рекомендует выплачивать его в денежной форме, что в среднем составляет 10-15 манатов за каждого. Основная причина, по которой милостыню рекомендуется давать деньгами, заключается в том, чтобы малоимущие могли обеспечить свои нужды», — сказал Ф.Нуруллаев.

Он напомнил, что, согласно календарю текущего года, праздник Рамазан приходится на 21 апреля: «Получается, что закят аль-фитр следует раздать 20 апреля. Каждому мусульманину следует выплатить его — и тем, кто постился, и тем, кто не соблюдал пост. В первую очередь закят выплачивается нуждающимся в вашем окружении, а затем уже остальным. Можно оказать помощь ветеранам, которым требуется лечение и лекарства. Все это надо делать так, чтобы не затронуть чьих-либо чувств».

Это событие тронуло не только сердца верующих, но и смекалистые умы азербайджанских экспертов… По словам экономиста Натига Джафарли, судя по возросшей сумме милостыни, в Управлении мусульман Кавказа осведомлены о местных ценовых реалиях, возможно, даже лучше, чем в государственном статистическом ведомстве.

«Ежегодно по окончании священного месяца Рамазан Управление мусульман Кавказа публикует свои рекомендации относительно фитры и закята. Оставляя в стороне историко-философские аспекты этого вопроса, поскольку это отдельная и глубокая тема, внимание экономистов привлекает финансовый аспект, а именно, растущие из года в год размеры милостыни, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника. Например, если взять за основу последние десять лет, то еще в 2013 году Управление мусульман Кавказа рекомендовало фитру в размере 3 манатов на семью.

Сумма эта не изменилась через год, и в 2014 году была все той же. А вот с 2021 по 2023 год фитра увеличилась с 10 до 15 манатов. Какой же из этого следует вывод? Получается, по подсчетам Управления мусульман Кавказа, цены в стране выросли втрое за последние десять лет. Иными словами, фиксируется достаточно высокая инфляция, однако же по официальной статистике и правительственным документам, среднегодовая инфляция за последние 10 лет была на уровне где-то шести процентов», — говорит Джафарли в беседе с #.

Аналитик приводит следующие официальные данные инфляции по годам: 2013 г. – 2,4%, 2014 г. – 1,4%, 2015 г. – 4%, 2016 г. – 12,4%, 2017 г. – 12,9%, 2018 г. – 2,3%, 2019 г. – 2,6%, 2020 г. – 2,8%, 2021 г. — 13,8%, 2022 г. — 13,9%.

«В Администрации мусульман Кавказа боятся Бога и рассчитывают инфляцию более справедливо», — подытожил он свои рассуждения.

Официальная статистика и ощущения подорожания в обществе даже не пересекаются. Но главное, подорожание, особенно потребительская инфляция, продолжились и после понижения мировых цен на сырье и продовольствие. Как показывают итоги опроса, проведенного Центром социальных исследований, население Азербайджана считает, что в стране искусственно завышаются цены на продукты питания. В качестве первого фактора, влияющего на рост цен, большинство опрошенных назвали идущие в мире войны. При этом более трети (34,3%) из них уверены, что предприниматели пользуются сложившейся ситуацией и взвинчивают цены.