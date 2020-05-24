Судьбоносный пункт №5

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР с тем, чтобы территориальные конфликты не служили препятствием для их членства в альянсе.

В ходе онлайн-дискуссии в рамках «Киевского форума по безопасности» в пятницу Волкер заявил, что «Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в альянс, и она оккупировала определенные территории в этих странах».

«А члены Альянса не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых есть территории, оккупированные Россией, поскольку согласно пятой статье (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс) это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой», — сказал Волкер (цитата по «Интерфаксу»).

Поэтому он предложил изменить правила вступления в альянс для ряда государств. «Словом, соответствующая страна и НАТО подписывают договор о том, что пятая статья не будет непосредственно касаться оккупированных территорий», — пояснил Волкер.

«Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий», — заявил бывший американский дипломат.

Комментируя # вопрос о том, может ли НАТО пересмотреть пятый пункт устава ООН, грузинский политолог Егор Куроптев сказал, что в США давно идут разговоры о том, чтобы постсоветские страны, которые сами стремятся вступить в НАТО, должны быть приняты в альянс, несмотря на угрозы со стороны Кремля, или даже именно из-за тех угроз, которыми Россия шантажирует Грузию, Украину и другие суверенные государства.

«Разговоры — это прекрасно, но я бы посоветовал всем, кто разделяет эту позицию, начать более активную кампанию в Вашингтоне, чтобы и Госдепартамент, и администрация президента США, и европейские столицы вынуждены были реагировать практическим ответом, а не формальными отписками. Грузия должна была быть принята в альянс еще в 2008 году. Понятно, что некоторые европейские страны ценят бизнес-подход, но сколько можно говорить и не делать», — сказал эксперт.

С другой стороны, отметил он, власти как Грузии, так и Украины не очень-то стремятся в организацию, где от стран-участников требуется соблюдение демократических стандартов.

«Но, если бы я был генсеком НАТО или президентом США, я бы напомнил всему миру, какую мощь реально представляет из себя альянс развитых государств, где только военный бюджет Америки более чем в 10 раз больше, чем бюджет угрожающего Путина. А именно — разместить базу США в Грузии, с чем никто бы не стал спорить, и в кратчайшие сроки — принять в альянс.

И базы было бы достаточно, чтобы Кремль навсегда забыл про агрессию против Грузии, которая продолжается десятки лет, но вступление в блок вынудило бы и саму Грузию, при гарантиях безопасности со стороны могучих союзников, более активно стремит ся к новому уровню жизни», — добавил он.

Куроптев также добавил, если НАТО не будет говорить, а просто возьмет и примет страны в альянс, реакция со стороны Путина будет ровно никакая. «У него развалена экономика, развалена армия. Все украдено им же и его друзьями. Даже в лучшие времена сопоставить силу НАТО и силу Кремля было невозможно. Вопрос не в России, но в политической воле стран-членов альянса и силе стремления в альянс самих Грузии и Украины», — резюмировал он.