Судьба армян-нелегалов в Турции

Интервью с директором Правозащитного центра АР Эльдаром Зейналовым о сути последних решений турецкого парламента, касающихся Армении и Азербайджана.

— В турецком парламенте создан специальный подкомитет по правонарушениям в период эскалации из-за провокации ВС Армении. Как вам кажется, какого рода помощь это может оказать Азербайджану?

— То, что этот подкомитет создан в парламенте, определяет специфику его деятельности. Он не ведет расследований, юридически обязывающих какие-либо органы или граждан, тем более на территории другого государства (Азербайджана). Его заявленная цель — «зафиксировать факты грубых нарушений прав человек и военных преступлений» со стороны Армении с тем, чтобы помочь парламенту Турции правильно на них отреагировать, скорректировать свою политику в отношении Армении.

Глава Комиссии по правам человека парламента Турции Хакан Чавушоглу на основе имеющейся информации уже предварительно расценил ряд действий Армении как нарушение Гаагской и Женевской конвенций, касающихся защиты гражданского населения во время сухопутных войн. Нет сомнения, что, получив информацию от парламента и государственных органов Азербайджана, к аналогичным выводам придет и подкомиссия.

В какой-то степени, это будет ответом властей Турции на обвинение этой страны со стороны Армении и поддержавшей ее Франции в поддержке международного терроризма, вербовке и посылке в Нагорный Карабах сирийских боевиков и т.п.

Вспомним, что Турция, которая признала Армению еще 24 декабря 1991 года, до сих пор отказывается установить дипломатические отношения с Арменией, а с 1993 г. в одностороннем порядке закрыла с нею границу. Связано это было с оккупацией Арменией территории Азербайджана.

После сильного внешнего давления на Турцию, она пошла на переговоры с Арменией, и 10 октября 2009 года министры иностранных дел двух стран подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и развитии взаимоотношений. Однако эти протоколы не прошли ратификации из-за того, что парламентарии обусловили открытие сухопутной границы и установления дипломатических отношений возвращением Азербайджану оккупированных районов.

По данным МИД Армении на 2018 г., товарооборот Армении с Турцией из-за ситуации с границами выглядел мизерным и несбалансированным. Так, экспорт из Армении составлял 2,5 млн. долларов, а импорт 252,7 млн. долларов, то есть в 100 с лишним раз больше. Причем товары привозят в частном порядке транзитом через Грузию.

Еще до трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, президент Азербайджана в интервью японской газете Nikkei заявил о позиции турецкого правительства, что «армяно-турецкая граница закрыта из-за оккупации. Если будет положен конец оккупации, то границы откроются». Он отметил, что на сегодня Армения представляет из себя «очень маленький рынок», и спрогнозировал эмиграцию ее безработного населения, «особенно сейчас, когда они лишились плодородных земель на оккупированных территориях».

Так что вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана уже в декабре может поставить ребром вопрос о нормализации турецко-армянских отношений с открытием границы и потенциальным ростом армянской миграции в Турцию.

— Так ведь особенно интересно, что эта же структура изучит положение граждан Армении в Турции. Помнится, не так давно Эрдоган говорил, что сейчас на территории Турции в качестве фактических трудовых мигрантов находится около 100 тысяч граждан Армении. До сих пор на то, что они кормятся сами в Турции и благодаря этой работе поддерживают деньгами свои семьи в Армении, Анкара как бы закрывала глаза — был период, когда Турция пыталась склонить Армению к выстраиванию нормальных отношений (впрочем, безуспешно). Так что же, после Второй Карабахской войны отношение Турции к этим незаконным трудовым мигрантам, наконец, меняется?

— Я полагаю, что меняется отношение не Турции к армянам-мигрантам, а армян к Турции, в результате «промывки мозгов» о вине турок за проигранную армянами войну в Карабахе. Не исключено, что в новой волне армянских мигрантов окажутся участники боевых действий, военные преступники и «мстители за позор нации». Много десятилетий сталкиваясь с проблемой этнического терроризма, турки имеют полное право настороженно относиться к притоку на свою территорию такой публики, тем более из охваченной пандемией Армении.

С другой стороны, растет нелегальная миграция. Люди прибывают в Турцию как туристы или к родственникам, а на деле занимаются трудовой деятельностью. На сегодня, при числе местных армян (граждан Турции) 40 тыс. человек, количество мигрантов с гражданством Армении в 2-3 раза больше — около 100 тыс. (данные Эрдогана). Часть из них как раз те, кто работает без разрешения. Их-то и может в первую очередь коснуться депортация. Такая картина наблюдается и в России, например.

Не исключено также, что власти Турции имеют информацию о какой-то недружественной к этой стране деятельности живущих там граждан Армении, и захотят ее пресечь.

— К каким решениям может прийти эта парламентская комиссия? Высылка этих армян домой? Интересно, как отреагируют на это в Ереване? Ведь по сути дела тут армяне какие-либо претензии предъявить не могут?

— Все процедурные гарантии против высылки иностранцев из Турции, гарантированные, например, статьей 1 Протокола №7 к Европейской Конвенции по Правам Человека, отталкиваются от их проживания там «на законных основаниях». Если выяснится, что иностранец был причастен к военным преступлениям, разжигал национальную ненависть, нарушал как-то иначе законодательство Турции, то его депортация будет вполне обоснованной. Это обычная европейская практика.