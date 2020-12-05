Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Инстанция удовлетворила иск первого зампрокурора Одесской области и признала «противоправным и недействительным» решение областного совета установить русский язык в качестве регионального, сообщает пресс-служба суда.
В августе 2012 года совет определил, что в Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространен и русский, к которому применяются меры, направленные на использование региональных языков и предусмотренные законодательством страны. Однако в феврале 2018-го КС признал закон Украины «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции (ria.ru)
| 2020-12-05T21:23:27+04:00 5 декабря 2020, 22:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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