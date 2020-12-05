Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального

В августе 2012 года совет определил, что в Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространен и русский, к которому применяются меры, направленные на использование региональных языков и предусмотренные законодательством страны. Однако в феврале 2018-го КС признал закон Украины «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции (ria.ru)