Суд в Боливии арестовал бывшую и.о. президента страны

В Боливии суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом она написала в своем Twitter.

Так, политик получила четыре месяца административного ареста.

«Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за «переворот», которого не было», — написала Аньес.

В субботу, 13 марта, Жанин Аньес была задержана по обвинениям в госизмене, подстрекательству к мятежу и заговору. Позднее на ее задержание обратил внимание генсек ООН. (Gazeta.ru)

| 2021-03-15T09:40:35+04:00 15 марта 2021, 11:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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