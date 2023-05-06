Флаги Украины можно будет демонстрировать 8 и 9 мая в столице Германии. Такое решение принял Административный суд земли Берлин, отменив тем самым постановление полиции. Российские флаги и любая военная символика запрещены. Дипломаты и ветераны Второй мировой войны составляют исключение и могут появляться на территории советских мемориалов в своих униформах со знаками отличия.

Украинская НКО в Германии Vitsche сообщила Телерадиовещательной компании земель Берлин и Бранденбург rbb о решении суда, отменяющем постановление полиции Берлина о запрете украинских и российских флагов на территории мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер Хайде.

Ранее полиция обосновала запрет флагов и маршевой музыки обеих стран, чтобы «обеспечить достойное поминовение павших солдат советской армии того времени». Решение суда касается лишь украинских флагов и маршей, российские флаги и военная символика остаются под запретом. Полиция также вынесла запрет на «выкрики, которые в связи с настоящей ситуацией недопустимы для того, чтобы поддерживать или прославлять войну в Украине». (svoboda.org)