Мещанский суд Москвы не поверил показаниям основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов дела, сообщает РИА «Новости».

Однако, по мнению судьи Анны Соковой, для сомнений в выводах экспертизы и показаниях специалистов, которые подтвердили доводы следствия о стоимости спорных активов, нет оснований. Во время оглашения приговора она подчеркнула, что доказательства обвинения вызывают доверие. При этом в качестве смягчающего обстоятельства суд учел возмещение вреда банку «Восточный».

«Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества», — сказала судья .

Обвинение настаивало на условных сроках для Калви и других фигурантов дела, а защита — на оправдании. Среди обвиняемых — партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

В результате суд приговорил Калви к 5 годам 6 месяцам заключения условно, Дельпаля — к 4,5 годам условно. Делопроизводство по иску было прекращено. Кроме того, был снят арест с имущества инвестора.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес Калви обвинительный приговор по делу о растрате.

Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля текущего года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».