Бывший президент США Дональд Трамп сегодня предстанет перед судом в Нью-Йорке по уголовному обвинению. Впервые в истории США бывшего президента официально обвиняют в совершении преступления.

Трамп, который после ухода с поста президента живёт в своём поместье во Флориде, прилетел в Нью-Йорк в понедельник.

Дело бывшего президента, который вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года, связано с выплатой в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о возможных сексуальных отношениях с Трампом. Обвинение в лице окружной прокуратуры Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Трамп и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее «политическим преследованием» бывшего президента-республиканца. Демократы отрицают, что речь идёт о политическом деле.

По сообщениям СМИ, в обвинительном заключении фигурируют ещё около 30 эпизодов нарушений финансового характера, однако, по законам штата Нью-Йорк, они не подпадают под категорию уголовных преступлений.

Судебные слушания назначены на 14.15 по местному времени (22.15 по бакинскому времени). Трамп не будет задержан и доставлен в суд в наручниках, поскольку он добровольно явится в суд. Тем не менее, в суде его ожидает стандартная процедура установления личности, снятия отпечатков пальцев и фотографирования. (svoboda.org)