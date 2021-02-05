Суд над Навальным отложен на 12 февраля

Мировой суд через неделю вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передал корреспондент «Интерфакса».

Следующее заседание назначено на 12 февраля. Оно начнется с допроса внука ветерана — Игоря Артеменко. С ним на процессе в пятницу у Навального возникла перепалка, закончившаяся предупреждением оппозиционеру от судьи о том, что он может быть удален с заседания.

Дело рассматривает мировая судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова. Из-за повышенного резонанса слушания проходят в здании Бабушкинского суда.

2 июня 2020 года Навальный опубликовал в твиттере и телеграме ролик телеканала RT с призывом голосовать поправки к Конституции и комментарий к нему. Он, по версии обвинения, содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко. Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Между тем 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше».