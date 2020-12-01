Суд над Кочаряном перенесен

Суд общей юрисдикции Еревана перенес на 8 декабря запланированное на вторник заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-за отсутствия одного из адвокатов. Об этом сообщил журналистам член адвокатской команды бывшего главы республики Айк Алумян.

«Адвокат Сейрана Оганяна (бывший министр обороны, один из фигурантов дела) Карен Межлумян не смог принять участие в заседании. Суд принял решение перенести заседание на 8 декабря», — сказал Алумян.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года начался 12 сентября 2019 года в суде общей юрисдикции Еревана. По этому делу наряду с Робертом Кочаряном проходят Юрий Хачатуров, на тот момент замглавы Минобороны Армении (с 2017 года по 2018 год генсек ОДКБ), экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. (ТАСС)