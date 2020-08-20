Суд арестовал главу ИВ Кюрдамира

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении главы ИВ Кюрдамира Джейхуна Джафарова, задержанного в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова представление следственного органа было удовлетворено, и в отношении Джафарова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

| 2020-08-20T14:32:52+04:00 20 августа 2020, 16:25|12345 (Пока оценок нет)
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