Суарес заразился коронавирусом

Сборная Уругвая сообщила о трех случаях заражения коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали нападающий Луис Суарес («Атлетико») и вратарь Родриго Муньос («Серро Портеньо»), а также сотрудник команды Матиас Фарал.

Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в матче квалификации ЧМ-2022 года против сборной Бразилии, который состоится завтра.

Суарес пропустит игры Ла Лиги против «Барселоны», своего бывшего клуба, и «Валенсии», а также, вероятно, не сыграет с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. (sports.ru)

| 2020-11-17T00:39:46+04:00 17 ноября 2020, 04:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss