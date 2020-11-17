Суарес заразился коронавирусом

Сборная Уругвая сообщила о трех случаях заражения коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали нападающий Луис Суарес («Атлетико») и вратарь Родриго Муньос («Серро Портеньо»), а также сотрудник команды Матиас Фарал.

Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в матче квалификации ЧМ-2022 года против сборной Бразилии, который состоится завтра.

Суарес пропустит игры Ла Лиги против «Барселоны», своего бывшего клуба, и «Валенсии», а также, вероятно, не сыграет с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. (sports.ru)