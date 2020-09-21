Суарес будет получать 9 млн евро в год в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Атлетико».

По данным Onda Cero, каталонский клуб выплатит игроку половину зарплаты за оставшийся год контракта в рамках процедуры его расторжения. Ожидается, что сегодня Суарес станет игроком «Атлетико».

Сообщалось, что уругваец будет зарабатывать в мадридском клубе 9 млн евро в год и подпишет контракт с «Атлетико» на 2 года.

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале. (sports.ru)