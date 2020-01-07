Сценарии мести Ирана Америке: первый пошел

После физического уничтожения США генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, пообещавший отомстить Иран первым делом полностью отказался от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе. Проще говоря, Иран просто уведомил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года, подписание которого активно продвигал предшественник Дональда Трампа Барак Обама.

Разумеется, это решение тегеранских властей вызвало крайне негативную оценку ведущих западных стран и постоянному представителю Ирана при ООН Маджиду Тахт-Раванчи пришлось объясняться: Тегеран и не думает обзаводиться ядерным оружием. «У нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие», — сказал Тахт-Раванчи. Он добавил, что в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию.

Однако, вопрос этот спорный, поскольку США своими действиями последовательно и настойчиво толкают Тегеран именно к такому развитию событий. С приходом Дональда Трампа в Белый дом начался процесс пересмотра ядерного соглашения, несмотря на несогласие других стран «шестерки» — России, КНР, Великобритании, Франции и Германии. И в результате Трамп в мае 2018 года в одностороннем порядке отказался от соглашения. Тегеран терпел в течение года, и только в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе приступил к поэтапному отказу от ряда пунктов сделки. Так, первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды; на втором этапе Иран заявил, что будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим; третий этап начался 6 сентября — Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки; на четвертом этапе, 6 ноября, Иран отказался от обязательств по сделке, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

И теперь Иран сделал первый ответный ход на убийство Сулеймани, заявив, что страна полностью выходит из ядерной сделки, но, вместе с тем, открыта для переговоров с европейскими партнерами и не будет стремиться к обладанию ядерным оружием. До этого, когда иранское правительство только приступило к прекращению соблюдения части ограничений по своей ядерной программе, оно уже угрожало усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США. Им, как известно, это не удалось. США целенаправленно продолжали давление на Тегеран введением жестких санкций, а ликвидация влиятельного в стране командующего элитными войсками, можно сказать второго человека в государстве, даже, по некоторым сведениям, претендента на пост президента на следующих выборах, оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. И Иран объявил о выходе из соглашения. Но также назвал условия возвращения к выполнению своих обязательств по СВПД: страны-участницы должны снять санкции и гарантировать учет интересов Ирана. Однако предварительно США должны «ответить за убийство Сулеймани», как сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Но тройка европейских лидеров — Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон не осмелились пойти против США, и в своем припозднившемся заявлении, которое появилось лишь на третий день ликвидации Сулеймани, фактически возложили вину за обострение ситуации в регионе на Иран. Европейские лидеры осудили последние удары по силам коалиции в Ираке, выразив глубокую озабоченность «негативной ролью», которую играли в регионе спецподразделения «Аль-Кудс», и призвали Иран «воздерживаться от дальнейших насильственных действий и их поддержки», а также от действий, которые не соответствуют ядерному соглашению». Главы ведущих европейских государств долго собирались и, наконец, выдали чрезмерно осторожную оценку ситуации, забыв упомянуть роль США в усилении напряженности на Ближнем Востоке. В связи с чем даже немецкий журнал Der Spiegel заключил, что тем самым «Европа подрывает свою репутацию». «Германия и Европа пока не нашли для себя роли в иранско-американском конфликте. Это и не легко. С одной стороны находится Иран и его руководство, которое может дестабилизировать регион через своих союзников. С другой — США, расторгнувшие ядерное соглашение против воли европейских союзников и тем самым инициировавшие эскалацию. Они проигнорировали интересы Европы», — подчеркивает издание. Воздержаться «от дальнейшего насилия и провокаций», выслушав пояснения США на заседании в понедельник, призвал Иран и НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность всех членов альянса действиями Ирана на Ближнем Востоке и иранской ракетной программой.

Однако, весьма смело выступил Китай, являющийся одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, назвав односторонний выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана. Более того, поддержал действия Ирана. По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, «иранская сторона под влиянием внешних факторов была вынуждена отказаться от ограничений по ядерному соглашению, вместе с тем она проявила сдержанность, четко выразила политическую волю в полной мере выполнять соглашение, не нарушала обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия».

Так какими могут быть последствия решения Тегерана об отказе от финального ограничения по СВДП? Иран может приблизиться к созданию ядерного оружия и тогда ответственность за это ляжет на США. Но возможен и другой сценарий: европейские лидеры могут проявить высокую ответственность и смелее включиться в процесс урегулирования ситуации с тем, чтобы США сняли санкции с Тегерана и стороны вернулись к соблюдению ядерного соглашения. Мяч на стороне Запада…