Строительство первой платной автомагистрали в Азербайджане продолжается

В Азербайджане завершается строительство 30-километрового участка новой четырехполосной автомагистрали M-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора «Север-Юг», между поселками Яшма и Гилязи Хызынского района, и 58-километрового участка дороги между селом Гандоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района (граница России).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги».

Ширина каждой из полос дороги составит 3,75 м, разделительной полосы — 5 м, земляного полотна — 27,5 м. Строительные работы по проекту ведутся на пяти участках. В настоящее время работы завершаются на 1-ом (Яшма-Гилязи) и 5-ом (Гандоб-Самур) участках новой магистрали, на остальных трех участках планируется завершить строительство в 1-й половине 2021 года.

На построенных участках новой магистрали будут созданы платежные пункты. В каждом направлении движения будут функционировать 4 контрольно-пропускных пункта. Один из них будет обеспечивать ускоренный пропуск автотранспортных средств, а остальные — обычный. Плата будет рассчитываться за каждый километр дороги в зависимости от вида автомобиля. В настоящее время проводятся консультации с соответствующими структурами по определению суммы платежа.