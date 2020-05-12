Строительство первой платной автомагистрали в Азербайджане продолжается

В Азербайджане завершается строительство 30-километрового участка новой четырехполосной автомагистрали M-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора «Север-Юг», между поселками Яшма и Гилязи Хызынского района, и 58-километрового участка дороги между селом Гандоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района (граница России).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги».

Ширина каждой из полос дороги составит 3,75 м, разделительной полосы — 5 м, земляного полотна — 27,5 м. Строительные работы по проекту ведутся на пяти участках. В настоящее время работы завершаются на 1-ом (Яшма-Гилязи) и 5-ом (Гандоб-Самур) участках новой магистрали, на остальных трех участках планируется завершить строительство в 1-й половине 2021 года.

На построенных участках новой магистрали будут созданы платежные пункты. В каждом направлении движения будут функционировать 4 контрольно-пропускных пункта. Один из них будет обеспечивать ускоренный пропуск автотранспортных средств, а остальные — обычный. Плата будет рассчитываться за каждый километр дороги в зависимости от вида автомобиля. В настоящее время проводятся консультации с соответствующими структурами по определению суммы платежа.

| 2020-05-12T17:16:14+00:00 12 мая 2020, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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