Отношение к Ирану в нашей стране, да и во всем мире, неоднозначное. Кто-то любит, кто-то ненавидит Иран, а третьи просто не понимают. Не понимают, как страна с 80-миллионным населением может противостоять мировым супердержавам? Как страна, которая еще находится на предварительном этапе создания ядерного оружия, бодается с ядерными странами? И как превращенная в инструмент режима аятолл шиизм сплачивает население перед лицом общего врага?

Последние события в Иране заострили внимание всего мира на этой стране. Иран кипит, раскачивается, в исламской стране женщины демонстративно снимают платки, превращаясь в авангард революции. Режим пока внешне спокоен, хотя чувствуется влияние многолетних санкций, которые не только мешают нормальному существованию населения, но и не дают властям завершить процесс создания ядерного оружия, которое так необходимо теократическому режиму. Именно в ядерном оружии муллы видят если не спасение, то продление на десятилетия жизни своего режима. Удастся ли это аятоллам, или веяние нового времени возьмет верх? Для оценки и прогнозов нынешних событий в Иране необходимо знать особенности государственного строя, внешней политики, оборонной промышленности исламской республики.

Именно этой теме посвящена новая книга политолога, профессора, директора Центра стратегических исследований по борьбе с коррупцией и терроризмом Ровшана Новрузоглу. В предназначенной для специалистов в области международных отношений, регионоведов, и широкого круга читателей, интересующихся современной политической обстановкой на Ближнем Востоке, книге отдельно анализируется опыт прямого и косвенного участия Ирана в военных конфликтах начала XIX века и борьбы с сепаратизмом внутри страны.

Все важнейшие события вокруг Ирана — исламская революция 1979 г., кризис с захватом революционно настроенными студентами американского посольства в Тегеране, кровопролитная ирано-иракская война 1980-88 гг., отказ признавать государство Израиль, кризис вокруг ядерной программы, борьба за влияние на Ближнем Востоке с Саудовской Аравией, вкупе с закрытостью информации по наиболее чувствительным вопросам, нередко ведет к формированию штампов и недопониманию складывающейся ситуации. В данной книге автор попытался подробно и беспристрастно познакомить читателя с этими и другими вопросами и темами по Ирану, которые нередко остаются незамеченными в новостных лентах или проходят в тени других событий.