Страшилки от курдов или «Спокойной ночи, хаи!»

Не знаю, как сегодня, но в пору моего детства, которое пришлось на эпоху «процветающего социализма», все дети Советского Союза с нетерпением ждали 21.00, когда по телевизору шла передача «Спокойной ночи, малыши». Добрая ведущая, милые игрушки Филя, Каркуша, Хрюша своими сказками и мультиками желали всем детишкам доброго сна и отправляли спать.

Эта передача была своего рода мини-СССР. Взрослые дяди и тети, пребывающие у власти, пудрили всем мозги о хорошей жизни, которая рано или поздно приведет нас к коммунизму. К строю, когда нет ни богатых, ни бедных, ни больных, ни здоровых. Все будем равны перед генсеком ЦК КПСС, ровно как перед Богом.

Но всякой сказке есть конец, и эта участь постигла и фантазии на тему всеобщего благоденствия в «Союзе нерушимом республик свободных».

Некогда «братские» республики, входящие в СССР, очнулись от сказочного плена, и начали все заново, глядя в глаза суровой реальности. И лишь один «гадкий утенок», который не стал и никогда не станет прекрасным лебедем, продолжал жить в мире сказок.

И была у этого «утенка» сокровенная сказка. Он выхаживал ее, лелеял, прятал от чужого глаза, и ждал. Долго ждал, чтобы рассказать ее всему миру. Правда, до развала СССР отдельные отрывки небылицы слышны были, но после «величайшей катастрофы XX века», как сказал Путин, «гадкий утенок», превратившись в гадкую утку, закрякал что было сил.

И сказка эта называется «геноцид армян». Вчера, как раз, армяне, оседлав 105-летнюю «клячу лжи», понеслись во весь опор, брюзжа слюной в адрес своих благодетелей – турок. Несмотря на годовщину, багаж «доказательств» был довольно скуден. Вернее, его и не было, как и в предыдущие годы.

Однако армянские фантасты в столь знаменательный день не могли оставить своих соплеменников без зрелищ. И представители «многострадального» народа, которые уселись за мониторами компьютеров с армянским попкорном, и не менее армянской кока-колой в одной руке, и платком – в другой, чтобы утереть слезы, без очередного десерта не остались.

Роль сказителя небылиц взял на себя сайт «Спутник», одним из руководителей которого является небезызвестная Маргарита Симоньян. Вчера на данном сайте в связи с годовщиной «геноцида армян» были опубликованы рассказы, перед которыми меркнут все выдумки и фантазии вышеупомянутых Фили, Каркуши и Хрюши.

В качестве «доказательной базы» армянский журналист приводит эпизоды из книги курдских писателей Аднана Челика и Намыка Кемаля Динча «100 лет боли: по следам воспоминаний 1915 года». Ловкий ход армян, с расчетом на то, что, мол, не только мы врем, но и представители других наций. То есть, перевод стрелок с надеждой на то, чтобы получить поддержку в лице курдов, налицо.

Впрочем, дорогие дети, перейдем непосредственно к самой сказке. Заранее отметим, что детям до 16 лет, нижеследующее читать воспрещено.

Итак, якобы, цитаты из книги:

«Мы — для турок завтрак, вы будете ужином». Фраза, брошенная спасающимися от резни армянами курдам, передается из уст в уста среди этого народа, заселяющего преимущественно юго-восточные и восточные провинции Турции уже более века.

Довольно странный распорядок дня у турок, вы не замечаете? Курдские авторы (опять же, с оговоркой, якобы), несказанно порадовав армян, тем не менее, умолчали об обеде. А что же на обед съели «кровожадные» турки? Может, попросили добавку в виде армян? Книга тайн об этом молчит.

Идем далее.

Вот рассказ о курдском старике Ондо, читая который невольно бросает в дрожь, и хочется попросить прощения у армян. Ведь, по большому счету, в 1915 году были казнены армяне- изменники Родины. Ну, предал Родину, что тут такого? Но от духа предателей не так-то легко избавиться. Даже Всевышний не может разобраться. Куда предателей распределить: в рай точно вход закрыт, а в аду должны пребывать вполне приличные люди. И потому Ондо никак не мог отвязаться от призраков изменников.

«В 1915 году Ондо был в составе разбойной группировки, которая нападала на армян. Соседи и знакомые рассказали авторам книги, что Ондо лет в 80 слег с какой-то страшной болезнью и все никак не мог помереть, промучившись так лет десять.

Своей семье он признался, что его не оставляет в покое тень армянской девочки, которую он зарезал в те дни. Ондо боялся, что не умрет и будет так страдать до скончания веков. Но он умер, когда ему было 90 лет», — пишут авторы сборника.

Странно, что «тень армянской девочки» так быстро отстала от несчастного Ондо. Уж очень это не похоже на армян, которые дадут фору любой назойливой мухе.

Продолжаем «страшную, страшную сказку»:

«Нередко рассказывали, что в той или иной семье, причастной к преступлению, больше никогда не рождались дети или появлялись тяжелые болезни.

Курдский поселок Чунгуш в районе Дийарбекир — один из самых бедных в Турции. Интересно, что сами сельчане считают, что обречены на нищенское существование не из-за плохой работы дийарбекирской администрации, а из-за проклятия армян. Неподалеку от поселка до сих пор сохранилась шахта, в которую сбрасывали трупы убитых армян.

Житель Чунгуша Ари тоже уверен, что поселок никогда не будет жить в достатке.

«Тут везде, куда ни глянь, армянская кровь… Это — проклятые земли, пройдет хоть сто лет, но эти земли не очистятся ни от крови, ни от проклятий…», — причитает Ари.

В книге рассказывается про курдскую женщину, чьи дети погибали в младенческом возрасте от неизвестной хвори. В конце концов она родила еще одного ребенка, мальчика, и назвала его армянским именем Тигран.

«Она верила, что ангелы смерти забрали слишком много армянских жизней, чтобы забрать еще одну, и назвав ребенка армянским именем, попыталась спасти его. Странно, но у нее это получилось, ведь эту историю нам рассказали соседи Тиграна».

Вы знаете, после всего прочитанного, я грешным делом подумал: а может коронавирус – это кара Господня за то, что был совершен «геноцид армян»? И тут же отмахнулся от этой мысли: Всевышний не наказывает за то, что ты не совершал.

А любителям армянских сказок хочу сказать: «Спокойной ночи, хаи, и пусть следующий «геноцид» будет лучше и наряднее, чем нынешний»…