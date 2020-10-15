Страны ОПЕК+ в сентябре сократили добычу нефти на 102% от плана

Уровень соблюдения договоренностей странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в сентябре составил 102% против 101% в августе, следует из отчета, подготовленного к сегодняшнему заседанию техкомитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС.

При этом страны ОПЕК сокращали производство нефти на 105% от плана, а страны «не ОПЕК» — на 97%.

Таким образом, странам альянса удалось убрать с рынка 7,85 млн б/с в прошедшем месяце. Из них на 10 стран ОПЕК пришлось 5,1 млн б/с, а на страны «не ОПЕК» — 2,73 млн б/с.

Отчет с итогами исполнения будет рассмотрен на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который назначен на 19 октября в режиме видеосвязи.

| 2020-10-15T13:01:16+04:00 15 октября 2020, 15:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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