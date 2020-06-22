Страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи

Все страны ОПЕК+, не исполнившие в мае свои обязательства по сокращению нефтедобычи, представили графики компенсаций своих «недосдач» в течение последующих месяцев, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В ходе минувшего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было констатировано, что в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% — превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК — на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

Согласно отчету ОПЕК, самыми злостными «нарушителями» соглашения в мае стали Ирак (46%), Габон (-5%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%).