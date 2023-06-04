«Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — отмечается в сообщении.

Всего страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с.

Решение принято для достижения и поддержания стабильного рынка нефти, а также для обеспечения долгосрочных ориентиров для рынка.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене. Последняя очная встреча состоялась в октябре 2022 года.

Тогда страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн б/с с ноября. При этом 2 апреля несколько стран, входящих в ОПЕК+, объявили дополнительно о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем этого сокращения, включая долю России, составил 1,66 млн б/с. (ТАСС)