В случае умышленной атаки по Запорожской АЭС и последующей утечки радиации Североатлантическому альянсу придется вступить в войну, так как в результате инцидента пострадают страны НАТО. Об этом заявили американские и британские политики.

Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне, сообщил председатель спецкомитета в Палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд.

Представителей Конгресса США Адам Кинзингер подтвердил, что в таком случае пятая статья вступит в силу автоматически. «Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО», — пояснил он.

Ранее украинская компания «Энергоатом» предупредила о подготовке Россией масштабной провокации на атомной станции в захваченном Энергодаре. По информации организации, 19 августа российские военные сообщили руководству Запорожской атомной электростанции, что отныне вводятся ограничения по допуску персонала на объект. Внутрь здания будут пускать только работников, обеспечивающих функционирование энергетических блоков.

«Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от украинской энергосистемы. В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива», — говорится в публикации. (moscowtimes.ru)