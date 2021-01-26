Страны G7 призвали освободить Навального

Страны G7 призвали освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский суд по правам человека не поддержал решения суда, за неисполнение которых был задержан Навальный.

Российские власти неоднократно призывали иностранные правительства не вмешиваться в дела России, комментируя ситуацию с Навальным. В частности российский МИД обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела России, а официальный представитель МИД Мария Захарова позднее уточнила, что министерство вызовет американских дипломатов после их публикаций.