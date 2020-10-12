Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Лукашенко

Министры ЕС договорились наложить санкции на президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Беларуси, в том числе против президента Александра Лукашенко.

Отношения Беларуси со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.