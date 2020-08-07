Страны ЕС готовы укреплять двусторонние связи с Турцией

Страны-члены ЕС намерены укреплять двусторонние отношения с Турцией, повернув вспять негативную тенденцию в связях с Анкарой. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Согласно сообщению, встреча Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Валетте стала продолжением интенсивного диалога ЕС и Анкары.

Турция является важным партнером Евросоюза, подчеркивается в сообщении.

В ЕВС напомнили о запланированной на 27-28 августа неформальной («гимнихской») встрече министров иностранных дел ЕС, на которой будут также осуждаться отношения с Турцией. (haberler.com)