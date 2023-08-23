Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

«По вопросу о расширении БРИКС сегодня достигнуто согласие, — заявила она в интервью местной радиостанции Ubuntu. — Одобрен документ, который определяет принципы и условия, а также процесс для стран, которые хотели бы стать членами БРИКС».

Пандор сказала, что более подробно о расширении сообщат лидеры при закрытии саммита. «Это очень позитивное развитие событий, — подчеркнула она. — Удивительно, что так много стран хотят присоединиться к БРИКС. Это показывает особую роль объединения в современном мире».