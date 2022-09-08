Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах странами Евросоюза.

«У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (цитата по ERR). Он добавил: «Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады».