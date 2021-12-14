Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выражают беспокойство относительно политики Китая, Соединенные Штаты намерены выстраивать более глубокие связи с этими государствами. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Джакарте. Трансляция велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Есть много опасений от Северо-Восточной до Юго-Восточной Азии, от реки Меконг до островов в Тихом океане, относительно агрессивных действий Китая <…>. Мы усилим наше партнерство с крепким и независимым АСЕАН», — сказал он.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты намерены обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море, где, по утверждению главы Госдепартамента, «агрессивные действия Пекина угрожают свободному движению товаров на $3 трлн ежегодно».

Помимо этого, США намерены укреплять свои трехсторонние отношения с Японией и Южной Кореей, а также расширять свое сотрудничество по безопасности с Австралией.

На прошлой неделе газета Khmer Times со ссылкой на премьер-министра Камбоджи Хун Сена сообщила, что АСЕАН и США могут провести саммит в феврале следующего года. Ассоциация была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.